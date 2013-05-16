Агрхолдинг KSG Agro у І кварталі збільшив прибуток до 1,8 млн дол.

Агрохолдинг KSG Agro в січні-березні 2013 року отримав 1,8 млн дол., неаудированого чистого прибутку, що на 1,3% більше, ніж у 1-му кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка холдингу за вказаний період зросла в 1,8 разу - до 8,2 млн дол. Операційний прибуток компанії в 1-му кварталі становив 3,7 млн дол., що майже на 54% більше, ніж у січні-березні 2012 року.

Довідка УНІАН. KSG Agro - вертикально інтегрована компанія, що працює практично у всіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції.

За 9 місяців 2012 року компанія скоротила чистий прибуток на понад 40% - 10,5 млн дол. Фінансові звіт за 2012 рік компанія ще не опублікувала.