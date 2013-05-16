«Індустріальна молочна компанія» у І кварталі збільшила прибуток утричі

Один з найбільших виробників молока в Україні агрохолдинг «Індустріальна молочна компанія» (ІМК) в січні-березні 2013 року отримав чистий прибуток у розмірі 282 тис. дол., що втричі більше, ніж у 1-му кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка холдингу за вказаний період зросла в 1,9 разу - до 35,2 млн дол. Валовий прибуток компанії збільшився в 3,4 разу - до 6,9 млн дол., а операційний - становив 2,2 млн дол., що в 4,4 разу більше, ніж у січні-березні 2012 року.

Показник обсягу прибутку до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації (EBITDA) «ІМК» у 1-му кварталі ц.р. зріс у 2,1 разу - до 5,1 млн дол.

У компанії відзначили, що більшу частину виручки в 1-му кварталі забезпечили продажі кукурудзи. У січні-березні п.р. «ІМК» реалізувала 103,9 тис. тонн цієї культури, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, виручивши від продажу 27,2 млн дол. проти 8,4 млн дол. у січні-березні 2012 року.

Виручка від продажу молока зросла на 28% - до 2,2 млн дол. До того ж обсяги продажів компанія не повідомляє.

Істотно «ІМК» збільшила в 1-му кварталі продажі пшениці - до майже 2 тис. тонн проти 57 тонн у січні-березні минулого року. Виручка від реалізації цієї культури становила 386 тис. дол., що майже в 43 рази більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Крім того, на 19% зросла виручка від реалізації сої - до 1,6 млн дол. від продажу 3,5 тис. тонн.

Водночас «ІМК» за вказаний період значно скоротила продажі соняшнику, виручивши від реалізації 43 тис. дол., тоді як в 1-му кварталі 2012 року компанія продала його на 5,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «ІМК» у 2012 році отримав 18,715 млн євро чистого прибутку, що на 8% більше, ніж у попередньому році. Валовий прибуток збільшився до 34,8 з 27,7 млн ​​євро (+25%) на тлі зростання операційного прибутку на 24% - до 23,7 млн ​​євро. Виручка компанії зросла в 3,7 разу - до 75,3 млн євро.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році «Індустріальна молочна компанія» крім виробництва молока займається вирощуванням, зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур. За останніми даними за 2012 рік, компанія орендувала у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях 82,7 тис. га землі і володіла складськими приміщеннями потужністю зберігання 223 тис. тонн. У 2012 році компанія планує збільшити земельний банк до 120 тис. га.