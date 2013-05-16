Депутати пропонують ввести 10-річний мораторій на скасування пільг для аграріїв

Член фракції Партії регіонів Олег Царьов, депутати від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Іван Кириленко і Василь Кравчук, а також позафракційний депутат Олександр Домбровський пропонують Верховній Раді запровадити мораторій строком до 1 січня 2023 року на внесення змін до податкового законодавства для агропромислового комплексу, які можуть негативно вплинути на розмір фіксованого сільськогосподарського податку і на податок на додану вартість у сфері сільського господарства.

Згідно з внесеним ними до ВР законопроектом (№2959-1, зареєстрований 15 травня 2013 року) «Про мораторій на внесення змін до Податкового кодексу України в частині фіксованого сільськогосподарського податку і особливості стягнення податку на додану вартість для сільськогосподарських підприємств (товаровиробників)», запропонований термін дії мораторію збігається з мінімальним терміном оренди землі, прийнятим у Європейському Союзі. Депутати вважають, що запровадження такої заборони дасть змогу залучити додаткові інвестиції в сільське господарство країни, оскільки у зазначений термін проходить повний цикл сівозміни і окупається вартість основних засобів виробництва.

Як повідомляв УНІАН, у травні українські аграрні асоціації звернулися до Президента України Віктора Януковича з проханням запровадити 5-річний мораторій на внесення змін до податкового законодавства для агропромислового комплексу.

За словами гендиректора асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимира Лапи, якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн. До того ж кількість збиткових сільгосппідприємств зросте до 50% з 17-30%. Скорочення валового обсягу виробництва сільгосппродукції становитиме 8-10%.

Довідка УНІАН. Національним планом дій на 2013 рік передбачено винесення на розгляд Верховної Ради проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку і перегляду пільг зі сплати податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.