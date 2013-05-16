У Білорусі заявляють про відсутність обмежень для українських кондитерів

Мінськ. Жодних нормативних документів, які обмежують в Білорусі права українських виробників кондитерських виробів, не існує.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це інформаційному агентству БелаПАН заявила начальник відділу бакалійно-кондитерських та інших товарів управління споживчого ринку продовольчих товарів Міністерства торгівлі Білорусі Тетяна Радкевич.

«Жодних обмежень, жодних документів, які забороняють торговим об'єктам приймати товари іноземного виробництва, немає», - наголосила Радкевич.

До того ж вона відзначила, що існує затверджений графік поставок продукції білоруських підприємств «Комунарка» і «Спартак» по областях, проте щодо реалізації продукції жодних обмежень і доручень Мінторг не здійснює.

«Комунарка» і «Спартак» самі знижують відпускні ціни, проводять рекламу свого товару. Адже реалізація товарів залежить від людини – покупця. Хтось віддає перевагу імпортним товарам, хтось – вітчизняним, людину не примусиш щось купити. Ми тільки пропонуємо, вирішує покупець сам», - сказала Радкевич.

У Державному митному комітеті (ДМК) також підкреслили, що митний контроль української кондитерської продукції в усіх випадках здійснювався в рамках чинного законодавства і компетенції митних органів.

У митному відомстві підтвердили, що при ввезенні до Білорусі української кондитерської продукції в окремих випадках у відомчих пунктах митного оформлення (тобто всередині країни, а не на кордоні) проводили форми митного контролю.

«Терміни проведення митного контролю, встановлені Митним кодексом Митного союзу, не перевищувалися», - зазначається у повідомленні ДМК за підписом заступника голови відомства Сергія Борисюка.

Як повідомляв УНІАН, президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк заявив про проблеми українських виробників кондитерських виробів з реалізацією продукції у Білорусі.

«Від колег у Білорусі ми знаємо, що є лист, автори якого посилаються на доручення прем'єр-міністра країни Михайла Мясниковича від 30 березня і на наказ Міністерства торгівлі Білорусі від 4 квітня № 36 про реалізацію кондитерських виробів вітчизняного виробництва, де під персональну відповідальність керівників торгових об'єктів доручено забезпечити досягнення питомої ваги продажу вітчизняних кондитерських виробів не менш як 85% загальних обсягів продажу», - сказав Балдинюк.

Він наголосив, що це доручення порушує двосторонню угоду про торгівлю.

До того ж він відзначив, що терміни затримок української продукції на білоруському кордоні зменшилися, проте, як і раніше, мають місце.

Проблеми з поставками до Білорусі виникли в українських виробників кондитерських виробів на початку квітня. Асоціація «Укркондпром», яка об'єднує українських виробників кондитерських виробів, зверталася до українських органів влади.

Питання вже порушувалося під час квітневих переговорів членів уряду України з віце-прем'єром Білорусі Володимиром Семашком.

На початку травня перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов пообіцяв вирішити проблему поставок українських кондитерських виробів до Білорусі.

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