Тільки 10% підприємств українського харчопрому готові до виходу на ринок ЄС

Українським підприємствам необхідно, щонайменше, п'ять років, щоб пристосуватися до виходу на європейські ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Віталій Башинський на конференції "Україна - ЄС: на шляху до спільного майбутнього".

"На сьогодні, за оцінками експертів, нам необхідно, щонайменше, п'ять років для того, щоб ми вийшли за межу, як кажуть, прямої небезпеки", - сказав він.

Башинський пояснив, що поняття прямої небезпеки включає в себе введення нових стандартів, деякі підприємства не можуть підтягнутися до такого рівня, і їм доводиться або закриватися, або перепрофілюватися.

За його словами, той вакуум, який утворюється на ринку, буде замінений імпортом, а оскільки Європейський Союз на сьогодні підтримує експорт як фінансово, так і політично, то встановлювати паритет навіть за ціновими категоріями буде дуже важко, і українські підприємства, що відповідають цим вимогам на сьогодні, потрапляють у зону ризику.

Башинський зазначив, що єдине, на що Україна сьогодні може сподіватися, це розвиток сектора сільського господарства у сфері тваринництва, де спостерігається приріст і зниження собівартості.

Він зазначив, що це пов'язано з розширенням ринків, збільшенням експорту до країн Близького Сходу та Азії.

За словами Башинського, на сьогодні проблематичним залишається ринок Росії, від якого Україна залежить досить істотно.

"Але завдяки" вікнам "в інші країни світу і розуміння того, що Україна може отримати дозвіл на право експорту до ЄС, наші компанії стають сильнішими морально, вони починають розвиватися, вкладати гроші в систему контролю, в нове обладнання, в навчання персоналу. А це дуже важливо", - сказав Башинський.

Він також повідомив, що на сьогодні кількість підприємств, які пристосувалися до умов торгівлі на європейському рівні, що не перевищує 10%.

"У мене дані щодо пристосувань до нових вимог ЄС у таких країнах, як Польща, Словенія, в процесі їх вступу до ЄС, і я прекрасно розумію, що без втрат на цьому шляху Україна обійтися не зможе", - додав Башинський.

Він також повідомив, що на сьогодні в Україні налічується понад 17 тис. операторів ринку харчових продуктів, з яких близько 2 тис. вже мають впроваджені системи контролю, що відповідають вимогам ЄС.