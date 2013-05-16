Експорт зернових з України з початку маркетингового року становив 21,3 млн тонн

Українські аграрії з початку 2012/2013 маркетингового року (МР, липень 2012 – червень 2013) станом на 16 травня поставили на зовнішні ринки 21,3 млн тонн зернових культур, що на 13,9% більше, ніж на аналогічну дату 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, на зазначену дату Україна експортувала 6,8 млн тонн пшениці, що удвічі більше, ніж за відповідний період минулого року. Експорт кукурудзи на 16 травня становив 12,4 млн тонн проти 11,6 млн тонн за відповідний період минулого року, ячменю – 2 млн тонн проти 2,3 млн тонн.

У відомстві з посиланням на слова голови Мінагропроду Миколи Присяжнюка відзначили, що сумарний експорт за поточний МР має становити близько 24 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці цього маркетингового року, причому обсяг експорту може становити до 0,5 млн тонн.

У 2011/2012 МР Україна експортувала майже 22 млн тонн зернових культур.

Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.