Запаси зерна в Україні скоротилися на 39%

Запаси зерна на сільгосппідприємствах (крім малих) та підприємствах, що займаються його зберіганням і переробкою, станом на 1 травня цього року становлять 8,4 млн тонн, що на 39% менше, ніж на зазначену дату минулого року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, запаси пшениці на цих підприємствах становлять 3 млн тонн, ячменю - 0,9 млн тонн, кукурудзи -3,7 млн тонн, жита - 0,2 млн тонн.

Безпосередньо на аграрних підприємствах запаси зерна скоротилися на 35% порівняно з аналогічною датою 2012 року - до 4 млн тонн, з яких на пшеницю припадає 1,1 млн тонн, ячмінь - 0,6 млн тонн, кукурудзу - 1,7 млн ​​тонн, жито - 0,1 млн тонн. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства станом на 1 травня мали в наявності 4,4 млн тонн зерна, що на 42% менше, ніж на 1 травня 2012 року.

За даними Держстату, запаси насіння соняшнику становлять 1,6 млн тонн, що на 33% менше, ніж рік тому.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, внутрішня потреба в зерні в Україні становить 27,9 млн тонн на рік.

Торік урожай зерна становив 46,2 млн тонн проти рекордних 56,7 млн ​​тонн в 2011 році. У 2013 році експерти прогнозують валовий збір зернових на рівні 50-53 млн тонн.