Корпорація «Оболонь» може перевести частину бізнесу за кордон

Корпорація «Оболонь», один з найбільших в Україні виробників пива і безалкогольних напоїв, не виключає можливості переведення частини бізнесу за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент корпорації на громадських засадах Олександр Слободян під час засідання Ради інвесторів при Київській міській держадміністрації.

«Ми замислюємося над тим, щоб перевести частину бізнесу за кордон. Ми працюємо в цьому напрямку», - сказав Слободян. За його словами, основною причиною такого рішення є можливе підвищення ставки акцизу на пиво.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня депутатська група «За тверезе майбутнє України» зареєструвала у Верховній Раді пакет законопроектів, якими пропонує підвищити акцизи на пиво, а отримані після цього кошти спрямувати на добудову дитячої лікарні «Охматдит». На думку парламентаріїв, збільшення акцизів втричі підвищить вартість одного літра пива всього на 1-2 грн, але за ці кошти можна вирішити колосальну проблему наповнення бюджету в державі.

За даними Держстату, виробництво пива в Україні у січні-березні цього року скоротилося до 50,5 млн декалітрів, що на 3% менше, ніж у першому кварталі 2012 року.

Голова асоціації «Укрпиво» ​​Галина Коренькова прогнозує зростання виробництва пива в 2013 році до 305 млн дал, що на 1,7% більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. До складу корпорації «Оболонь», крім заводу в Києві (ПАТ «Оболонь»), входять «Пивоварня Зіберта» (Фастів, Київська обл.), Охтирський пивзавод (Сумська обл.), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька обл.), підприємство з виробництва пива і безалкогольних напоїв "Красилівське" (Хмельницька обл.).

Також до складу корпорації входять інші виробництва, зокрема, з виробництва солоду, агропідприємство, яке спеціалізується на вирощуванні ячменю, і завод з виробництва склотари.

У 2012 році корпорація «Оболонь» збільшила виробництво пива порівняно з 2011 роком на 1,8% - до 89,5 млн дал, а також збільшила чистий прибуток на 88,9% - до 223,878 млн грн.