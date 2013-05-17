Бразилія прогнозує зниження обсягів врожаю кави цього сезону

Бразильський уряд прогнозує зниження обсягів врожаю кави в сезоні 2013-2014 років, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

За оцінками експертів, зниження показників збору кави в цій південноамериканській країні, яка є найбільшим у світі експортером цього продукту, становитиме майже 4,5% порівняно з урожаєм 2012-2013 років.

Загальна кількість 60-кілограмових мішків, в яких вимірюється урожай, оцінюється в 48,6 млн штук на той час, як минулого сезону було зібрано понад 50,8 млн мішків.

Урожай минулого сезону став одним з найбільших, зібраних в історії Бразилії. Велика частина виробленого цією країною кави відноситься до сорту арабіка (75%), решта об'єму припадає на сорт робуста.