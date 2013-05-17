«Миронівський хлібопродукт» у 1-му кварталі скоротив чистий прибуток на 24%

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) у січні-березні 2013 року отримав 36 млн дол. чистого прибутку, що на 24% менше, ніж у 1-му кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка холдингу за вказаний період зросла на 2% - до 304 млн дол. Валовий прибуток скоротився на 17% - до 65 млн дол., а операційний становив 50 млн дол., що на 25% менше, ніж у січні-березні минулого року.

Показник обсягу прибутку до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації (EBITDA) МХП у 1-му кварталі поточного року зменшився на 13% - до 73 млн дол. Маржа EBITDA становила 24% проти 28% у січні-березні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% порівняно з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. EBITDA зріс на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. га.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол.