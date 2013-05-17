«Кернел» призначив гендиректора сільськогосподарського підрозділу

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні агрохолдинг «Кернел» призначив Євгена Осипова генеральним директором сільськогосподарського підрозділу компанії, повідомив холдинг.

Згідно з повідомленням, Осипов має 15-річний досвід роботи в аграрній галузі та раніше займав пост генерального директора «Індустріальної молочної компанії», одного з найбільших виробників молочних продуктів в Україні.

Довідка УНІАН. Холдинг «Кернел», який контролює український бізнесмен Андрій Веревський, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру. Земельний банк компанії становить 422 тис. га.

Веревський через Namsen Limited володіє 38,23% паперів Kernel, тоді як інші перебувають у вільному обігу на біржі у Варшаві.

Компанія, яка є найбільшим українським емітентом на Варшавській фондовій біржі, де вона дебютувала в 2007 році, на останньому закритті коштувала менше 1,7 млрд дол.