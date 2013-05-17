«Миронівський хлібопродукт» планує розширити земельний банк в Україні на 35 тис. га

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» має намір розширити земельний банк в Україні на 35 тис. га для розвитку рослинницького бізнесу.

Про це УНІАН розповіла фінансовий директор холдингу Вікторія Капелюшна.

«Ми на 35 тис. збільшуємо земельний банк в Україні. Ми вже на завершенні цього процесу. Будемо займатися рослинництвом», - повідомила вона.

Капелюшна також зазначила, що МХП займатиметься зерновим бізнесом на недавно придбаному російському «Воронеж Агро Холдингу».

«Це чисто зерновий бізнес у Воронежі. Ми будемо там вирощувати зерно, аналогічно як ми робимо в Черкаській та Вінницькій області. Вирощувати зерно і продавати його на експорт», - сказала фіндиректор.

Придбання цього підприємства вона пояснила високою якістю земель у Воронезькій області, достатньою кількістю опадів, а також відносно невеликими витратами на оренду землі, так як 60% земельного банку «Воронеж Агро Холдингу» перебуває в його власності.

Що стосується фінансових результатів МХП у 1-му кварталі 2013 року, то Капелюшна зазначила, що падіння показників було очікуваним і пов'язане насамперед з подорожчанням зерна і, водночас, мінімальним зростанням ціни на кінцеву продукцію.

«Падіння було очікуваним, тому що наприкінці минулого року зросли ціни на зерно, а зерно є основною складовою собівартості всіх видів м'яса. Це є основним драйвером зростання ціни на м'ясо. До того ж ціни у нас в Україні залишилися стабільними, тоді як ціни на свинину, яловичину взагалі знизилися. Ми тільки завдяки своєму бренду змогли зберегти ціни на рівні минулого року, тоді як інші виробники знижували ціни», - пояснила вона.

Фінансовий директор також анонсувала значне зростання виробництва курятини в компанії в другому півріччі, що має забезпечити позитивні річні фінансові результати.

«У тій ситуації, в якій знаходиться наша країна, навіть якщо ми продемонструємо стабільний результат рік до року, то це буде успішно», - зазначила Капелюшна.

Говорячи про обмеження постачань курятини МХП в країни Митного союзу, яке ввела Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України від 2 травня п.р. у зв'язку з виявленням у продукції небезпечних речовин, Капелюшна висловила надію на те, що в найближчі 7-10 днів воно буде знято. За її словами, втрати від такого обмеження для холдингу будуть невеликими, тому що у нього є можливість перенаправити експорт в інші країни. Якщо ж найближчим часом ситуація не вирішиться, то МХП буде активніше розвивати інші ринки. Водночас Капелюшна підтвердила, що ніяких офіційних документів, що підтверджують невідповідність курятини мікробіологічними показниками, МХП не отримував.

Як повідомляв УНІАН, МХП у січні-березні 2013 року отримав 36 млн дол. чистого прибутку, що на 24% менше, ніж в 1-му кварталі 2012 года. Виручка холдингу за вказаний період зросла на 2% - до 304 млн дол. Валовий прибуток скоротився на 17% - до 65 млн дол., а операційний становив 50 млн дол., що на 25% менше, ніж у січні-березні минулого року. EBITDA МХП у 1-му кварталі поточного року зменшилася на 13% - до 73 млн дол. Маржа EBITDA становила 24% проти 28% у січні-березні 2012 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. га.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол.

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