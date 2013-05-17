«Індустріальна молочна компанія» призначила генерального директора

Один з найбільших виробників молочних продуктів в Україні агрохолдинг «Індустріальна молочна компанія» (ІМК) призначив Алекса Ліссітса генеральним директором компанії, йдеться в повідомленні холдингу.

Згідно з повідомленням, Ліссітса з 2012 року обіймав посаду незалежного директора ІМК. До цього, в 2006 році, він працював генеральним директором «Української аграрної конфедерації», а з 2007 року є президентом асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

До цього посаду генерального директора ІМК займав Євген Осипов, який зараз призначений гендиректором сільськогосподарського підрозділу агрохолдингу «Кернел».

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році «Індустріальна молочна компанія» крім виробництва молока займається вирощуванням, зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур. За останніми даними за 2012 рік, компанія орендувала у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях 82,7 тис. га землі і володіла складськими приміщеннями потужністю зберігання 223 тис. тонн. У 2013 році компанія планує збільшити земельний банк до 120 тис. га.