Виробництво м'яса птиці в Україні за 4 місяці зросло на 7%

В Україні виробництво свіжого чи охолодженого м'яса птиці в січні-квітні 2013 року зросло на 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року і становило 228 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у квітні українські птахівники поставили на ринки 58,8 тис. тонн свіжого або охолодженого м'яса птиці, що на 7,8% перевищує результати квітня 2012 року і на 0,4% - показники березня поточного року.

При цьому виробництво замороженого м'яса птиці в січні-квітні ц.р. перевищило аналогічні показники 2012 року на 110,1% і становило 36,7 тис. тонн, з яких 10,5 тис. тонн було вироблено в квітні, що на 151,9% більше, ніж у квітні 2012 року, але на 2,3% поступається показникам березня 2013 року.

Обсяг виробництва свіжої або охолодженої яловичини за 4 місяці п.р. зріс на 3,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 17,2 тис. тонн. У квітні виробництво свіжої чи охолодженої яловичини становило 4,7 тис. тонн, що на 7% більше, ніж у квітні минулого року, і на 4% перевищує березневі результати.

Водночас виробництво замороженої яловичини за результатами січня-квітня 2013 року скоротилося на 1,4% порівняно з першими чотирма місяцями 2012 року - до 5,6 тис. тонн, з яких 2 тис. тонн були вироблені у квітні, що на 38,2% більше, ніж у квітні 2012 року і на 47% більше показників березня п.р.

Також повідомляється, що за вказаний період обсяг виробництва свіжої чи охолодженої свинини зріс майже на 1% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 63,4 тис. тонн. У квітні виробництво цієї продукції становило до 16,5 тис. тонн, що на 8,4% перевищує квітневі показники минулого року і на 2,4% - показники березня 2013 року.

Обсяг виробництва замороженої свинини в січні-квітні поточного року скоротився на 28,8% порівняно з першими чотирма місяцями минулого року - до 3,4 тис. тонн. При цьому в квітні обсяг виробництва замороженої свинини становив 0,9 тис. тонн, що поступається аналогічному показнику 2012 року на 29,3%, але перевищує лютневі результати на 7,9%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво м'яса в Україні в 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 3,4% - до 3,136 млн тонн (у живій вазі).