Виробництво соняшникової олії в Україні за 4 місяці скоротилося на 0,4%

В Україні в січні-квітні 2013 року виробництво нерафінованої соняшникової олії становило 1,2 млн тонн, що на 5,8% менше, ніж за 4 місяці 2012 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у квітні обсяг виробництва соняшникової олії становив 243 тис. тонн, що на 22,5% менше, ніж у квітні 2012 року і на 20,9% поступається показникам березня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами галузевої асоціації «Укроліяпром», виробництво соняшникової олії в Україні в 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012 р. - серпень 2013) може скоротитися до 3,6 млн тонн з 3,8 млн тонн у минулому маркетинговому сезоні у зв'язку зі зменшенням врожаю соняшнику.

За даними Держстату, в 1-му кварталі 2013 року виробництво нерафінованої соняшникової олії скоротилося до 962 тис. тонн, що на 0,4% менше, ніж у першому кварталі 2012 року.