Виробництво молока в Україні за 4 місяці 2013 зросло на 2,7%

Виробництво рідкого молока в Україні у січні-квітні 2013 року зросло порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 2,7% - до 290 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у квітні ц.р. в Україні вироблено 78,6 тис. тонн молока, що на 5,9% більше, ніж у квітні 2012 року, але на 4% менше, ніж у березні цього року.

Виробництво вершкового масла за січень-квітень ц.р. становило 23,6 тис. тонн, що на 0,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас у квітні вироблено 7,1 тис. тонн, що на 11,6% менше, ніж у квітні минулого року, проте на 17,7% більше березневого показника цього року.

Обсяг виробництва спредів і жирових сумішей за підсумками перших чотирьох місяців 2013 року збільшився на 10,2% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 18,9 тис. тонн. У квітні вироблено 5 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 25,9% більше, ніж у тому ж місяці 2012 року, але на 8,3% менше, ніж у березні ц.р.

У січні-квітні 2013 року вироблено 28,4 тис. тонн свіжого неферментованого сиру (в т.ч. сирної сироватки та кисломолочного сиру), що на 10,6% перевищує обсяги виробництва цієї продукції за аналогічний період 2012 року. Водночас виробництво свіжого сиру в квітні ц.р. становило 7 тис. тонн, що на 14,9% більше, ніж роком раніше, проте на 5,6% поступається березневим показникам.

Виробництво жирних сирів за вказаний період скоротилося порівняно з 1 кварталом минулого року на 10,5% - до 52,4 тис. тонн. Водночас минулого місяця обсяг виробництва жирних сирів становив 17,5 тис. тонн, що на 38,4% більше, ніж у квітні 2012 року, і на 36,4% перевищує результати березня.

Крім того, за підсумками перших чотирьох місяців 2013 р. було вироблено 170 тис. тонн йогуртів та іншого ферментованого або сквашеного молока і вершків, що на 15,6% більше, ніж у січні-квітні минулого року. У квітні обсяг виробництва цієї продукції становив 43,6 тис. тонн, що перевищує квітневі результати 2012 року на 16,7%, а показникам березня ц.р. поступається на 0,8%.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році виробництво обробленого молока в Україні зросло порівняно з 2011 роком на 6% - до 909 тис. тонн, а виробництво кисломолочних продуктів зросло на 3,6% - до 486 тис. тонн.