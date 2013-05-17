Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні за 4 місяці скоротилося на 5,9%

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-квітні 2013 року становило 493 тис. тонн, що на 5,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва цієї продукції в квітні становив 126 тис. тонн, що на 2,3% менше, ніж у тому ж місяці 2012 року і на 0,8% поступається березневим показникам цього року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в 1-му кварталі 2013 року знизилося на 7,2% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 367 тис. тонн.

За підсумками 2012 року обсяг виробництва хлібобулочних виробів в Україні становив 1,6 млн тонн, що на 5,3% менше, ніж у 2011 році.