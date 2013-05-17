Україна визначила проблемні питання у взаємній торгівлі з Білоруссю

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов та представники бізнесу Білорусі визначили спектр проблемних питань, які необхідно вирішити, оскільки вони негативно впливають на реалізацію спільних проектів і розвиток взаємовигідних ділових відносин.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінекономрозвитку, перелік питань визначили під час зустрічі Прасолова з представниками бізнесу Білорусі сьогодні в Києві, яку ініціював перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

До проблемних були зараховані питання, що стосуються поставок українських кондитерських виробів до Республіки Білорусь, імпорту білоруської молочної продукції, перевезень вітчизняними перевізниками територією іноземних держав, розвитку співпраці українських і білоруських підприємств легкої промисловості.

Прасолов запевнив учасників наради, що уряд України зробить все можливе для вирішення наболілих питань, оскільки є повне розуміння того, що це сприятиме подальшому зміцненню взаємовигідної співпраці.

Зокрема, проблемні питання стануть предметом обговорення на 22-му засіданні українсько-білоруської міжурядової комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

«Уряд України готовий надавати всіляку підтримку і допомогу у рішенні виникаючих спірних питань, оскільки зв'язки між українськими і білоруськими підприємствами є одним з основних елементів двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною і Республікою Білорусь. Я як міністр у межах своєї компетенції вживатиму відповідних заходів для їх вирішення не тільки в рамках вищеназваної комісії, а й через співпрацю з Євразійською економічною комісією, Митним союзом і Єдиним економічним простором», - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні існують митні проблеми з експортом кондитерських виробів та їх реалізацією в Білорусі. На початку травня перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов дав обіцянку вирішити проблему поставок українських кондитерських виробів до Білорусі.

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