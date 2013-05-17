Фарерським островам загрожують санкції за надмірний вилов оселедця

Європейська комісія попередила Фарерські острови про можливість санкцій за надмірний вилов оселедця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, сьогодні Комісія надіслала відповідне повідомлення керівництву Фарерських островів.

Прес-служба зазначає, що повідомлення є попереднім кроком, який дає можливість країні відповісти на висловлені зауваження.

Серед заходів, які можуть бути запроваджені проти Фарерських островів - обмеження на імпорт оселедця звідти, а також обмеження на заходи кораблів Фарерських островів до портів ЄС в усіх ситуаціях, крім тієї, коли йдеться про необхідність забезпечити їхню безпеку.

У повідомленні зазначається, що цього року Фарерські острови самостійно вирішили вийти із діалогу, який постійно проводять між собою інші сторони, що виловлюють оселедець, такі як Європейський Союз, Норвегія, Росія та Ісландія.

Водночас Фарерські острови заявили, що в односторонньому порядку збільшують свої квоти на вилов оселедця цього року на 145% порівняно з квотами 2012 року. Інші учасники консультацій вирішили навпаки, скоротити вилов риби на 26% порівняно з попереднім роком.