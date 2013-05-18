У неділю місцями очікуються короткочасні дощі та грози

У неділю, 19 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.Про це УНІАН повідомили в Українському гдірометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме змінних напрямків, 5-10 м/с, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 23-28°, в гірських районах 15-20°.

У Києві та області можливий короткочасний дощ, гроза. Температура на Київщині вночі 12-17°, вдень 23-28°. У м. Києві температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

18 травня температура води в Чорному морі 16-19°, Азовському морі 20-22°; в Дніпрі біля Києва 22°.