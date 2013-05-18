«Київхліб» прийняв рішення про комплексну реконструкцію Хлібокомбінату №12

Керівництво ПАТ «Київхліб» прийняло рішення про комплексну реконструкцію «Хлібокомбінату №12», після чого на його базі буде створено потужне та сучасне підприємство з виробництва кондитерських та сухарно-бараночних виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у публічному акціонерному товаристві заспокоюють киян та спростовують чутки: мешканці столиці без хліба власного виробництва не залишаться, адже той обсяг хлібобулочних виробів, що наразі виготовляє хлібокомбінат, буде перерозподілений між іншими пекарнями підприємства.

Крім того, як зазначили в «Київхлібі», ціни на хліб, у тому числі на соціальні сорти, підприємство переглядати не планує. Саме з метою недопущення зростання цін на сорти хліба широкого вжитку публічне акціонерне товариство було змушене піти на концентрацію виробництва та оптимізацію витрат, які спрямовані на підвищення конкурентоздатності продукції та покращення фінансово-економічного стану дочірніх підприємств.

Також, за словами керівництва ПАТ «Київхліб», інформація, поширена деякими ЗМІ, щодо порушення соціально-економічних умов праці, не відповідає дійсності. Усі працівники підприємства попереджені про його реконструкцію, проведено засідання адміністрації та профспілкового комітету. Скорочення відбудеться згідно з чинним законодавством України. Відповідно до наявних вакансій працівникам будуть запропоновані робочі місця на інших дочірніх підприємствах товариства.

*** У Києві через реконструкцію хлібобулочного цеху хлібокомбінату № 12 без роботи можуть залишитися сотні працівників. Про це Радіо «Свобода» заявили самі працівники, які 24 квітня зібралися біля прохідної підприємства.

За словами Любові Стрілецької, яка пропрацювала на підприємстві понад 30 років, адміністрація переслідує свої бізнес-цілі, не дбаючи про інтереси працівників. Вона зазначає, що продукція підприємства користується попитом у споживачів Києва та області, але це не береться до уваги.

У свою чергу, директор підприємства Катерина Коваленко пояснила Радіо «Свобода», що закриття не буде, лише планується перепрофілювати один із цехів під виробництво іншої продукції, через значні обсяги скорочення продажу хлібобулочних виробів.

За словами Коваленко, обсяги продукції падають через те, що у підприємства з’явилися численні конкуренти. В кінці липня, як зазначає керівник хлібокомбінату, цех буде закрито на реконструкцію, і замість хлібобулочних виробів він випускатиме пряники, печиво і соломку. За законом, як наголосила Коваленко, дається три місяці для скорочення працівників. Скільки людей втратять роботу - директор поки що не готова сказати.