Економіку України може врятувати тільки сільське господарство - Данилишин

У найближчі 3 роки економіку України зможе врятувати тільки сільське господарство і максимальна активізація розвитку внутрішнього ринку, переконаний колишній міністр економіки Богдан Данилишин.

Про це він написав у коментарі в мережі Facebook.

«Єдиною галуззю, яка фактично витягує економіку України, є сільське господарство. За період січня-квітня 2013 року виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 5,1%. Зважаючи на сезонний характер виробництва рослинницької продукції, в січні-квітні валова продукція сільського господарства формувалася за рахунок виробництва продукції тваринництва», - зазначив Данилишин.

Він також акцентував увагу на тому, що в 2013 році негативну динаміку зведеного індексу виробництва товарів і послуг сформували: загострення боргових проблем в країнах Європи на фоні рецесії, що супроводжувалася низькою діловою активністю і помірною ціновою динамікою на ключові позиції вітчизняного експорту; політика Росії щодо диверсифікації каналів поставок енергоресурсів до країн Європи, що негативно вплинуло на транзитні потоки через територію України і стримувало розвиток транзитних перевезень.

Серед внутрішніх факторів Данилишин віокремив низьку кредитну підтримку реального сектора економіки, що значною мірою гальмувало розвиток основних видів економічної діяльності.

У роздрібній торгівлі, підкреслив Данилишин, за рахунок зростання внутрішнього споживчого попиту і в сільському господарстві в 2013 спостерігається, навпаки, позитивна динаміка, але вона все одно не може компенсувати скорочення в інших секторах економіки.

Позитивною тенденцією, на його думку, є те, що в першому кварталі цього року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1,56 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що в 1,8 разу більше показника відповідного періоду 2012 року (885,1 млн дол.).

Проте наразі, переконаний екс-міністр, потрібно максимально сконцентрувати зусилля на залучення внутрішніх резервів для активізації економічного зростання.

«Україна надзвичайно відкрита в економічному плані держава. Загострення рецесійних процесів у світовій економіці та посилення нестабільності на світових фінансових ринках, які пов'язані з борговими проблемами розвинених країн, відображаються на розвитку грошово-фінансової системи України», - зазначив Данилишин.