Росія обмежила поставки продукції українського агрохолдингу

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) тимчасово обмежила поставки продукції українського підприємства «Агропродукт», йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, поставки обмежені у зв'язку з виявленням в охолодженій яловичині, виробленій «Агропродуктом», мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Як повідомляв УНІАН, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 2 травня 2013 року на прохання країн Митного союзу перевірила продукцію чотирьох українських тваринницьких підприємств, після чого обмежила для них поставки курятини та яловичини до країн МС у зв'язку з невідповідністю їхньої продукції мікробіологічним показникам. Таке рішення виробники м'яса вважають необґрунтованим і стверджують, що ніяких офіційних документів, які б підтверджували погану якість їхньої продукції ні від Держветфітослужби, ні від відомств країн МС вони не отримували.

Довідка УНІАН. «Агропродукт, ЛТД» - багатогалузеве підприємство-холдинг, великий виробник продукції рослинництва і тваринництва в Херсонській області. На 14,5 тис. га орної землі підприємство вирощує традиційні для півдня України культури: зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза), олійні (соняшник, соя, ріпак).

Тваринницька галузь представлена ​​в ТОВ "Торговий дім Долинське". Зараз на підприємстві йде проектування будівництва нової черги молочно-товарної ферми. До неї входитимуть два корівники по 600 голів дійного стада, доїльно-молочний блок з доїльним залом і зал з переробки гною в добрива. Терміни реалізації - 2013-2014 рр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Баланс тижня: економіка в ступорі, Росія шукає привід для нового газового скандалу, а Митний союз затіває торгівельні війни