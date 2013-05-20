В Україні виробництво шоколаду за 4 місяці зросло на 4,9%, кондвиробів - скоротилося на 6,6%

В Україні виробництво шоколаду і готових харчових продуктів, що містять какао, в січні-квітні 2013 року зросло на 4,9% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 105 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у квітні 2013 року виробництво шоколаду і продуктів, що містять какао, становило 23,9 тис. тонн, що на 9,2% менше, ніж у квітні минулого року, і на 19,9% менше, ніж у березні цього року .

Виробництво цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, у січні-квітні порівняно з аналогічним період 2012 року зменшилося на 6,6% - до 67,9 тис. тонн.

Виробництво цукрових кондитерських виробів у квітні 2013 року становило 19,1 тис. тонн, що на 4,1% більше, ніж у квітні минулого року, і на 0,6% менше, ніж у березні цього року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво шоколаду і готових харчових продуктів, що містять какао, в 1-му кварталі 2013 року зросло на 9,9% - до 81,6 тис. тонн.