Виробництво горілки в Україні у січні-квітні скоротилося більш ніж на 15%

Виробництво горілки із вмістом спирту менше 45,4% у січні-квітні 2013 року скоротилося на 15,3% - до 8,7 млн ​​дал, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у квітні 2013 року виробництво горілки зменшилося на 34,4% - до 1,6 млн дал, порівняно з квітнем минулого року, і на 45,9% порівняно з березнем 2013 року.

Держстат повідомив, що виробництво коньяку і бренді в Україні у січні-квітні цього року збільшилося на 6,5% - до 1,1 млн дал, порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

У квітні ц.р. виробництво коньяку та бренді скоротилося на 41,6% - до 0,2 млн дал, порівняно з квітнем 2012 року, і на 53,7% порівняно з березнем цього року.

Також повідомляється, що виробництво лікерів та інших спиртних напоїв в Україні у січні-квітні 2013 року збільшилося на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,6 млн дал.

У квітні 2013 року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв збільшилося на 57,7% - до 1,2 млн дал, порівняно з квітнем 2012, і на 14,4% порівняно з березнем 2013 року.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, виробництво коньяку і бренді в Україні у січні-березні 2013 року зросло на 32,7% - до 0,9 млн дал, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% за три місяці 2013 скоротилося на 9,3% - до 7,1 млн дал, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Виробництво лікерів та інших спиртних напоїв за 1-й квартал 2013 року збільшилося на 1,1% - до 2,4 млн дал порівняно з аналогічним періодом минулого року.