«Мілкіленд» запустив виробництво твердих сирів на заводі в Польщі

Молочна група компаній з активами в Україні, Росії та Польщі «Мілкіленд» запустила виробництво твердих сирів на польському заводі «Островія», що торік увійшло до складу групи, повідомила прес-служба «Мілкіленду».

За даними компанії, на польському ринку сир, вироблений на потужностях розташованого в місті Остров Мазовецький (Мазовецьке воєводство), з'явиться 1 липня. Завод вироблятиме тверді і плавлені сири, у тому числі сортів гоуда, емменталер, маасдамер.

У планах групи експортувати частину цієї виробленої під брендом материнської компанії продукції до Росії та України, а також на ринки країн ЄС.

«Ми раді розширити асортимент нашої продукції за рахунок твердих сирів і запропонувати цю продукцію під оновленим брендом «Островія» нашим польським споживачам», - цитує прес-служба генерального директора Milkiland EU Роберта Мрожинського.

Також Мрожинський зазначив, що після реконструкції завод виготовлятиме 15 тис. тонн твердих і 7 тис. тонн плавлених сирів на рік.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - диверсифікований виробник молочної продукції, що здійснює бізнес в Росії, Україні та Польщі. «Мілкіленд» входить до п'ятірки передових компаній молочного ринку країн СНД.

Компанія Milkiland володіє 10 заводами в Україні, Останкінським молочним комбінатом у Москві і заводом Ostrowia в Польщі і займається виробництвом твердих сирів і масла, а також суцільномолочних продуктів.

Велику частину своєї продукції Milkiland продає під брендом "Добряна", а також "Останкінська" і "Коляда".

Компанія пропонує широкий асортимент молочної продукції, у тому числі свіжу молочну продукцію, сири, масло.

У 2013 році «Мілкіленд», акції якої котируються на Варшавській фондовій біржі, планує інвестувати в модернізацію устаткування на власних сироробних підприємствах в Україні до 6 млн грн.