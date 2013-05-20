Збільшення кількості опадів значно поліпшило стан ярих - Гідрометцентр

Рясні опади, які випали минулого тижня практично на всій території України, за винятком Луганської, Херсонської, частини Волинської, Львівської та Рівненської областей, а також степової частини Криму, усунули посушливу ситуацію на полях і значно покращили стан ярих зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Агрометеорологічні умови значно пом’якшилися порівняно з попереднім періодом. У більшості регіонів України створилися абсолютно нормальні умови для вегетації ярих культур. Це вселяє певний оптимізм», - сказав керівник Гідрометцентру.

За його словами, якщо такі погодні умови збережуться до кінця травня, то українські аграрії можуть розраховувати на нормальний урожай ярих зернових.

Як повідомляв УНІАН, травнева посуха, яка особливо гостро проявилася в східних регіонах країни, за прогнозом Гідрометцентру, могла стати причиною втрати 30% врожайності ярих зернових культур.

Українські аграрії до 13 травня засіяли ярими зерновими й зернобобовими 7,7 млн гектарів, що становить 94% від прогнозу.