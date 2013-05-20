Мінагропрод прогнозує висадку 1 тис. га нових виноградників у 2013 році

В Україні в 2013 році може з'явитися 1 тис. га нових виноградників, повідомив начальник відділу розвитку садівництва та виноградарства Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Костенко.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Ми прогнозуємо, що цього року в Україні, незважаючи на низку об'єктивних причин, що призвели до зниження обсягів закладання виноградників останніми роками, з'явиться щонайменше 1 тис. гектарів нових виноградників», - повідомив Костенко.

Він також нагадав, що Мінагропрод розробив проект змін до чинного законодавства щодо диференціації щорічної ліцензії на оптову торгівлю винопродукцією в розмірі 500 тис. грн. При цьому спільно з профільною науковою організацією фахівці міністерства розробили типові проекти закладання садів і ягідників у господарствах площею від 0,2 до 2 га, що має полегшити їм шлях до отримання державної фінансової підтримки.

Як повідомляв УНІАН, у травні українські виноградарі та винарі звернулися до уряду й парламенту з проханням приділити увагу основним проблемам галузі, серед яких відсутність відчутної державної підтримки, дорожнеча ліцензії на оптовий продаж вина, вартість якої становить 500 тис. грн і сплачується виробниками щорічно, а також відсутність вільного ринку землі.

У 2012 році площа виноградників плодоносного віку в Україні скоротилася порівняно з 2011 роком на 1,2% - до 67,9%.