Агрохолдинг HarvEast з початку року закупив сільгосптехніки на 25 млн дол.

Один з найбільших агрохолдингів України HarvEast Holding у рамках програми технічного переозброєння з початку 2013 року, інвестував у закупівлю сільськогосподарської техніки 25 млн дол., повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, холдинг закупив 150 одиниць самохідної і причіпної техніки європейських і американських виробників.

Зокрема HarvEast придбав 32 трактори потужністю понад 30 кінських сил, 29 телескопічних навантажувачів, 4 просапні сівалки, 4 причіпних і 5 самохідних обприскувачів, 15 важких і 39 легких пружинних борін, 10 культиваторів, 7 самохідних і 9 причіпних косарок. Крім того, з початку року холдинг став власником 6 нових кормозбиральних комбайнів, 13 дискових борін, а також 10 універсальних і 10 зернових причепів-перевантажувачів. У компанії також відзначили, що були закуплені обладнання для внесення рідких добрив, прес-підбирач, паливозаправники, валкоутворювач та інша самохідна і причіпна техніка.

За словами технічного директора HarvEast Holding Артема Грішуненкова, оновлення техпарку дозволить холдингу знизити виробничі витрати і збільшити врожайність культур.

«Оновлення технічного парку дозволить знизити виробничі витрати при застосуванні сучасних зберігаючих технологій землеробства, а також підвищити потенціал врожайності», - цитує прес-служба Грішуненкова.

Усього, за даними компанії, з моменту її створення в 2011 році інвестиції в оновлення парку сільськогосподарської техніки та обладнання становили понад 50 млн дол.

Довідка УНІАН. HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє й управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та АР Крим. Основні напрямки діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг HarvEast створений у березні 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га, поголів'я великої рогатої худоби - 25 тис. голів.

Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група «Смарт-Холдинг».