«Терра Фуд» завершила операцію з придбання Рожищенського сирзаводу

Група компаній «Терра Фуд» 17 травня закрила угоду з придбання Рожищенського заводу (Волинська обл.) і запустила на ньому виробництво, йдеться в повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, до червня поточного року сирзавод повинен вийти на обсяг виробництва 350-400 тонн продукції на місяць. До цього, з листопада 2012 року, виробництво на заводі було припинено через борги.

У компанії відзначили, що Рожищенський сирзавод повинен увійти до складу бізнес-напрямку Групи - «Інтер Фуд».

Крім того, за словами виконавчого директора «Терра Фуд» Івана Герасимовича, компанія має намір значно посилити свої позиції на українському ринку сиру і не виключає придбання або спорудження нових виробничих потужностей.

«Ми ставимо перед собою мету суттєво посилити позиції Групи у виробництві і продажах сиру. Тому продовжуємо розглядати варіанти з придбання існуючих або побудови з нуля нових виробничих потужностей», - цитує прес-служба Герасимовича.

Довідка УНІАН. Група компаній «Терра Фуд» - вертикально інтегрований холдинг, який має шість бізнес-напрямків у трьох галузях - молочної, м'ясної та аграрної.

Група компаній володіє виробничими потужностями в Україні та Росії.

Є лідером на ринку вершкового масла і спредів Україні, а також одним з основних виробників твердих сирів. На ринку України представлена ​​ТМ «Біла лінія», «Тульчинка», «Premialle», «Золотий Резерв», «Вапнярка», «Тульчин».