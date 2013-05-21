Олександра Сушка призначено заступником міністра екології, Валерія Давиденка - заступником міністра агрополітики

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Сушка заступником міністра екології та природних ресурсів - керівником апарату. Відповідний указ Президент підписав сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави. Крім того, ще одним указом Президент призначив Валерія Давиденка заступником міністра аграрної політики і продовольства України.

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