Україна очікує від США дозволу на поставки кукурудзи і пшениці

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк і міністр сільського господарства США з питань фермерства і закордонної сільськогосподарської служби Дарсі Веттер обговорили можливість отримання Україною дозволу на поставки кукурудзи і пшениці на ринок США, повідомили в прес-службі Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, під час переговорів Присяжнюк відзначив, що Україна зацікавлена в імпорті зі США племінних ресурсів, биків і ембріонів великої рогатої худоби молочних і м'ясних порід. Веттер, у свою чергу, висловила зацікавленість США у співпраці у сфері аграрних технологій, зокрема у виробництві біоетанолу і насінництві.

У відомстві також нагадали, що у 2012 році товарообіг сільгосппродукції між США і Україною становив понад 353 млн дол., що на 54% більше, ніж роком раніше. А у 1-му кварталі поточного року товарообіг між країнами зріс майже на 30% - до 126 млн дол.

Довідка УНІАН. За даними Держмитниці, у 2012 році Україна імпортувала зі США 3,5 млн тонн кукурудзи, що на 19,6% менше, ніж у 2011 році. Проте експорт цієї культури не здійснювався. Між Україною і США також практично відсутня торгівля пшеницею.