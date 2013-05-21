«Укрлендфармінг» призначив заступника головного виконавчого директора

Найбільший агрохолдинг в Україні «Укрлендфармінг» призначив Ігоря Петрашка заступником головного виконавчого директора компанії, сказано в проспекті емісії євробондів холдингу на 150 млн дол., який має УНІАН.

Згідно з документом, з вересня 2007 року до грудня 2012 року Петрашко обіймав посаду керуючого директора інвестиційної компанії «Трійка Діалог», а також очолював відділ інвестбанкінгу в компанії. Після цього, в грудні 2012 року, він був призначений на пост начальника управління корпоративного бізнесу «дочок» Ощадбанку.

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входять 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів. Земельний банк компанії до кінця 2012 року становив 532 тис. га.

За підсумками 2012 року «Укрлендфармінг» збільшив чистий прибуток до 541,6 млн дол., що на 8,6% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії зросла на 40,6% - до 1,9 млрд дол., а EBITDA скоротилася на 3,3% - до 791,5 млн дол.

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