Верховна Рада хоче посилити контроль за обігом спирту

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України (щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів)».

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту за основу проголосували 247 народних депутатів із 392, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, ініціатором якого є Кабінет Міністрів України, метою ухвалення документу є посилення контролю за обігом спирту та процедурою документального оформлення операцій із ввезення/вивезення спирту і лікеро-горілчаних виробів з території акцизних складів.

Законопроектом пропонується розширити функціональні повноваження представників органів ДПС на акцизних складах з метою підвищення ефективності їх роботи та забезпечення бюджетних надходжень з акцизного податку в повному обсязі.

Зокрема, як зазначається у висновку Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, шляхом внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України, пропонується надати повноваження представнику органу Державної податкової служби на акцизному складі під час ввезення на акцизний склад спирту етилового та відвантаження з акцизного складу або ввезення на акцизний склад горілки та лікеро-горілчаних виробів робити відмітку на товарно-транспортній накладній про час в’їзду на акцизний склад або виїзду з нього та показники спідометра транспортного засобу, а також здійснювати запис у журналі реєстрації отримання спирту етилового або відповідно в журналі відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів.

Крім того, передбачається зобов’язати представника органу Державної податкової служби на акцизному складі протягом одного робочого дня, замість трьох робочих днів за чинною редакцією, надсилати довідку про отримання спирту етилового за допомогою засобів факсимільного зв’язку представнику органу Державної податкової служби на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт.

Також пропонується надати повноваження представнику органу Державної податкової служби на акцизному складі під час вивезення спирту етилового робити відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження його вивезення шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, позначати час виїзду та показники спідометру транспортного засобу, а також здійснювати запис у контрольному журналі відвантаження спирту.

Водночас передбачається зобов’язати такого представника надсилати протягом одного робочого дня за допомогою засобів факсимільного зв’язку довідку про відвантаження спирту етилового до органу Державної податкової служби за місцем знаходження покупця спирту.

Законопроектом також планується передбачити, що усі документи, які є підставою для відпуску спирту, перевіряються представником органу Державної податкової служби на акцизному складі та встановити, що транспортування спирту без товарно-транспортних накладних з відміткою такого представника забороняється, тобто поширити на такі операції зі спиртом чинні на сьогодні механізми для горілки та лікеро-горілчаних виробів.