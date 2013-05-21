Депутати мають намір скасувати обов'язкову сертифікацію зерна

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про скасування обов'язкової сертифікації якості зерна та продуктів його переробки, за винятком зерна, яке повністю або частково купляють за державні кошти, або ж якщо така умова передбачена контрактом, а також у разі ввезення зернових продуктів та їх переробки на територію України.

За законопроект № 4459, який зареєстровано 5 березня 2013 року, «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» проголосували 299 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У пояснювальній записці до законопроекту його автори - народні депутати від Партії регіонів Володимир Пилипенко, Віктор Бондар та Олег Кулініч відзначають, що процедура сертифікації якості зерна вже скасована в Російській Федерації, її немає і в країнах Європейського Союзу.

«Українські виробники сільськогосподарської продукції опинилися в нерівних умовах порівняно з європейськими та російськими агропромисловими підприємствами, з урахуванням часу, який витрачається на бюрократичні процедури, пов'язані з обігом зерна і продуктів його переробки», - сказано в документі.

До того ж чинне законодавство передбачає видачу сертифіката елеваторам на 1 рік і обов'язкову сертифікацію якості зерна та продуктів його переробки у всіх випадках переміщення його по території України і при експортно-імпортних операціях.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України восени 2012 року встановив обов'язкову сертифікацію зерна та продуктів його переробки у разі експортно-імпортних операцій та переміщення зерна та зернових продуктів за рахунок державних коштів. В інших випадках передбачається оформлення сертифіката якості на розсуд суб'єкта ринку.