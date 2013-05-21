Агрохолдинг «Мрія» у 1-му кварталі скоротив прибуток на 46%

Великий український агрохолдинг «Мрія» у січні-березні 2013 року отримав 5,2 млн дол. неаудированого чистого прибутку, що на 46% менше, ніж у першому кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка компанії за вказаний період зросла в 2,4 разу - до 39 млн дол. Валовий прибуток «Мрії» за вказаний період збільшився на 22,6% - до 25 млн дол., а операційний прибуток становив 14,7 млн ​​дол., що на 2,7% більше, ніж у січні-березні 2012 року. Сукупні активи «Мрії» у 1-му кварталі ц.р. зросли на 1,4% - до 1,4 млрд дол.

Компанія не коментує свої фінансові показники.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. з 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. з 425,7 млн дол. у 2011 році. Операційний прибуток холдингу в 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBIDTA за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBIDTA за вказаний період зросла до 45,3% у порівнянні з 42,3% роком раніше.

У квітні «Мрія» розмістила євробонди на 400 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних з погашенням у 2018 році.

За словами керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександр Вальчишен, залучені від випуску облігацій кошти будуть спрямовані на оплату послуг андеррайтерів, викуп облігацій попереднього випуску, а також рефінансування інших боргів.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», який контролює сім'я українських бізнесменів Гутов, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

Земельний банк компанії становить 298 тис. га. «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур.