Агрохолдинг «Мрія» у 1-му кварталі скоротив прибуток на 46%

18:39, 21 травня 2013
Агро
0

Великий український агрохолдинг «Мрія» у січні-березні 2013 року отримав 5,2 млн дол. неаудированого чистого прибутку, що на 46% менше, ніж у першому кварталі 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка компанії за вказаний період зросла в 2,4 разу - до 39 млн дол. Валовий прибуток «Мрії» за вказаний період збільшився на 22,6% - до 25 млн дол., а операційний прибуток становив 14,7 млн ​​дол., що на 2,7% більше, ніж у січні-березні 2012 року. Сукупні активи «Мрії» у 1-му кварталі ц.р. зросли на 1,4% - до 1,4 млрд дол.

Компанія не коментує свої фінансові показники.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. з 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. з 425,7 млн дол. у 2011 році. Операційний прибуток холдингу в 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBIDTA за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBIDTA за вказаний період зросла до 45,3% у порівнянні з 42,3% роком раніше.

У квітні «Мрія» розмістила євробонди на 400 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних з погашенням у 2018 році.

За словами керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександр Вальчишен, залучені від випуску облігацій кошти будуть спрямовані на оплату послуг андеррайтерів, викуп облігацій попереднього випуску, а також рефінансування інших боргів.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», який контролює сім'я українських бізнесменів Гутов, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

Земельний банк компанії становить 298 тис. га. «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter