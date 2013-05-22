Один з найбагатших людей світу Карлос Слім продає свій тютюновий бізнес Philip Morris

Мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім продає 20% акцій Philip Morris Mexico, що належать йому, передає Reuters.

Акції за 700 млн дол. купує власник Marlboro, компанія Philip Morris Internacional.

Головним активом Сліма є компанія Grupo Carso. Слім четвертий рік поспіль зберігає лідерство в рейтингу мільярдерів журналу Forbes, його статки за рік зросли до 73 млрд дол. з 69 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, засновник і голова ради директорів Microsoft Білл Гейтс у травні п.р. змістив мексиканського магната Карлоса Сліма з першого місця в списку найбагатших людей світу за рейтингом Bloomberg Billionaires Index.