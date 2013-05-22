Україна зняла заборону на експорт до Митного союзу продукції ще двох компаній

Україна скасувала тимчасові обмеження на експорт продукції до Митного союзу, які ввели 2 травня поточного року, для підприємств «Миронівський хлібопродукт» і «Агромарс».

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

«Ми зняли тимчасову заборону і надали їм право на експорт», - сказав Бісюк.

Він також повідомив, що до Россільгоспнагляду вже направлено листи з повідомленням про те, що відповідні розслідування щодо цих підприємств проведені, і обмеження на експорт знято.

Тимчасові обмеження на експорт стосувалися, зокрема, одного з підприємств "Миронівського хлібопродукту" - Миронівської птахофабрики.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держветфітослужба скасувала обмеження на ввезення яловичини і м'яса птиці до Митного союзу для компаній «Тавр-Плюс» і «Елітекс» (обидві - Донецька обл.).

2 травня 2013 року Держветфітослужба обмежила поставки продукції тваринництва в країни Митного союзу для чотирьох підприємств у зв'язку з невідповідністю їх продукції мікробіологічним показникам.