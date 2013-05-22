Янукович розповів про зростання валової сільгосппродукції

Зростання валової продукції в аграрному секторі в січні-квітні становило 5%, причому зростання виробництва продукції на сільгосппідприємствах становило 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович під час відкриття XXV Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2013».

«Цього року також зберігається позитивна динаміка виробництва сільгосппродукції. За 4 місяці забезпечено приріст валової продукції сільського господарства на більш ніж 5%, зокрема на сільгосппідприємствах - майже на 10%», - сказав глава держави.

Довідка УНІАН. 22-25 травня в Києві пройде XXV Міжнародна агропромислова виставка "АГРО-2013", яка є найбільшим загальнодержавним заходом в агропромисловому комплексі країни. Організатором виставки виступає Міністерство аграрної політики та продовольства України. Цього року у виставці беруть участь декілька десятків компаній із України, Китаю, Німеччини, Чехії, Білорусі та Туреччини.