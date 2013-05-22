Янукович збирається розвивати середній клас на селі

Створення сільськогосподарських кооперативів є основою формування середнього класу в сільській місцевості, заявив Президент України Віктор Янукович під час відкриття XXV Міжнародної агропромислової виставки "АГРО-2013".

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема зазначив: «Стимулювання сільськогосподарського кооперативного руху залишається основним способом і вірним шляхом формування багатого, потужного середнього класу на селі».

До того ж Янукович наголосив, що держава й надалі працюватиме над питаннями дерегулювання господарської діяльності. «Повинна й надалі продовжуватися робота, розпочата у сфері дерегулювання господарської діяльності й зі створення привабливого бізнес-клімату», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 травня, в Києві відкрилася XXV Міжнародна агропромислова виставка "АГРО-2013", яка є найбільшим загальнодержавним заходом в агропромисловому комплексі країни. Організатором виставки виступає Міністерство аграрної політики та продовольства України. Цього року у виставці беруть участь декілька десятків компаній із України, Китаю, Німеччини, Чехії, Білорусі та Туреччини.

Виступаючи на відкритті виставки, Президент Янукович зазначив, що зростання валової продукції в аграрному секторі в січні-квітні 2013 р. становило 5%, причому зростання виробництва продукції в сільгосппідприємствах становило 10%.

Уряд України в 2013 році планує значно збільшити фінансування програми створення сільськогосподарських кооперативів, виділивши на ці цілі 100 млн грн проти 5 млн грн минулого року.

За даними міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, на 1 вересня 2012 року в Україні налічувалося 851 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.