Мінагропрод очікує падіння виробництва цукру на 36%

Виробництво цукру в Україні в 2013-2014 маркетинговому році (МР: вересень 2013 - серпень 2014 р.) може скоротитися на 36% (800 тис. тонн) - до 1,4 млн тонн із нинішніх 2,2 млн тонн. Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк під час відкриття Міжнародної агропромислової виставки "АГРО -2013".

«Ми очікуємо виробництво на рівні 1,4-1,45 млн тонн», - сказав міністр.

До того ж він повідомив, що перехідні запаси цукру до нового маркетингового року становитимуть рекордні для України 700 тис. тонн.

Крім того, М.Присяжнюк зазначив, що за станом на 20 травня сівбу цукрових буряків проведено на території 306 тис. га, що становить 103% від прогнозу.

Як повідомляв УНІАН, українські цукровиробники завершили сезон 2012-2013 маркетингового року, переробивши 17 млн ​​тонн цукрових буряків. Обсяг виробництва цукру з 63 цукрових заводів становив 2,2 млн тонн. Ці обсяги повністю забезпечують внутрішню потребу країни в цукрі, яка становить 1,8 млн тонн.