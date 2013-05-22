Україна і Білорусь мають намір протягом місяця вирішити взаємні проблеми в торгівлі

Україна і Білорусь мають намір протягом місяця зняти всі питання, які виникають у взаємній торгівлі двох країн, – зокрема, щодо експорту та імпорту кондитерських виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко за підсумками засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торгівельно-економічної співпраці, яка пройшла 22 травня у Києві під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова.

«У нас немає дискримінації у торгівлі. Водночас не до кінця розблоковано питання щодо м'ясомолочної продукції, української кондитерської продукції, яка також входить до продовольчої групи. Але протягом місяця ці питання будуть вирішені», - сказав Семашко.

Він також звернув увагу на те, що Білорусь проявляє значну зацікавленість в імпорті української продукції металургії, продовольства, сільськогосподарського насіння, продукції важкого машинобудування, енергетичного машинобудування.

У свою чергу перший віце-прем'єр-міністр Арбузов підтвердив, що українська і білоруська сторони, ймовірно, знайдуть порозуміння у питаннях взаємної торгівлі. «Перспективи наших відносин досить високі. Наші відносини на дуже високому рівні. Лише цього року ми зустрічаємося вже вдруге. Очікується зустріч на рівні прем'єр-міністрів двох країн і, можливо, голів держав. Ми не можемо не домовитися», - підкреслив Арбузов.

Він повідомив, що напередодні засідання комісії Кабмін запрошував представників бізнесу, які працюють з Республікою Білорусь, щоб обговорити усі проблемні питання і вислухати їхні пропозиції. «Вже сьогодні я отримав відповідь, що по цих пропозиціях почалася робота. Можу з упевненістю сказати, що всі зобов'язання, які уряд взяв на себе, будуть реалізовані вже цього року», - сказав Арбузов.

Він також висловив упевненість, що українсько-білоруські відносини будуть розвиватися й надалі. «Я б хотів, щоб і наша продукція, зокрема кондитерська, могла бути представлена ​​в Білорусі так само добре, як представлені білоруські продукти на ринку України», - зазначив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня асоціація «Укркондпром» заявила про повне блокування білоруською стороною експорту кондитерських виробів українського виробництва. Можливі втрати українських кондитерів оцінювалися у 50 млн грн. Перший віце-прем'єр Білорусі Семашко обіцяв порушити питання відновлення експорту української кондитерської продукції під час засідання Міжурядової комісії.

Довідка УНІАН. Білорусь, як торговий партнер України, за підсумками 2012 року посідає друге місце серед країн СНД за обсягами взаємної торгівлі. Товарооборот України і Білорусі у 2012 році становив 7,32 млрд дол. За підсумками першого кварталу 2013 року товарооборот становив 1,35 млрд доларів, що на 3,2% менше аналогічного показника 2012 року.