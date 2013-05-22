Danonе планує експортувати українську полуницю

Компанія Danone, один з найбільших виробників молочної продукції у світі, планує почати експорт вирощеної в Україні полуниці для зарубіжних підприємств групи, повідомила менеджер медичного маркетингу Danone Ольга Кухар.

«Полуниця - найпопулярніша ягода. Сьогодні ми вкладаємо в полуничні кооперативи, щоб знати точно, що в тій полуниці і чи відповідає вона не лише українським, а й світовим стандартам», - сказала Кухар на конференції з питань якості харчових товарів.

Вона не уточнила, на яких зарубіжних підприємствах групи і в яких обсягах буде використовуватися українська полуниця.

У 2012 році Danone відкрила кооператив з вирощування полуниці в Тернопільській області, інвестувавши близько 2 млн євро. Проект був здійснений на основі сільськогосподарського кооперативу «Лосятинське молочний джерело».

У рамках проекту Danone ставила за мету об'єднати близько 500 власників особистих селянських господарств у сільгоспкооператив для виробництва полуниці та її подальшого оптового продажу.

Довідка УНІАН. Група компаній Danonе - один з найбільших у світі виробників молочних продуктів, що працює в Україні з 1998 року. З червня 2010 року, в результаті об'єднання компаній Danonе і Unimilk в компанію Danonе-Unimilk увійшли три заводи - «Данон-Дніпро» (м. Херсон), «Галактон» (м. Київ) та «Кремез» (м. Кременчук). Компанія представляє продукцію ТМ «Актімель», «Активіа», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смішарики».

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