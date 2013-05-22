Україна розраховує отримати дозвіл на експорт пшениці і кукурудзи до США вже цього року

Міністерство агарної політики та продовольства України сподівається, що країна отримає дозвіл експортувати кукурудзу і пшеницю до США вже в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк під час міжнародного форуму «Світовий зерновий ринок - тенденції, ризики, ініціативи».

«Я хотів би, щоб це почалося протягом цього календарного року, щоб ми отримали всі дозволи (на поставку кукурудзи і пшениці до США - УНІАН)», - сказав він.

За словами міністра, вітчизняна кукурудза вже пройшла експертизу в США і тепер очікуються її результати, після отримання яких почнеться перевірка української пшениці. Водночас міністр не уточнив можливих обсягів поставок.

Присяжнюк також зазначив, що отримання дозволу на експорт цих культур стане підтвердженням їхньої якості та відкриє для України нові ринки збуту зернових.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк та міністр сільського господарства США з питань фермерства і закордонної сільськогосподарської служби Дарсі Веттер обговорили можливість отримання Україною дозволу на поставку кукурудзи та пшениці на ринок США.

Довідка УНІАН. Товарооборот сільгосппродукції між США і Україною в 2012 році становив понад 353 млн дол., що на 54% більше, ніж роком раніше. А в 1-му кварталі цього року товарооборот між країнами зріс майже на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 126 млн дол.

За даними Держмитниці, в 2012 році Україна імпортувала зі США 3,5 млн тонн кукурудзи, що на 19,6% менше, ніж у 2011 році. Водночас експорт даної культури не здійснювався. Між Україною і США також практично відсутня торгівля пшеницею.