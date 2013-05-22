Приплив інвестицій в аграрний сектор України за 2013 рік може становити 3 млрд дол.

Міністерство аграрної політики та продовольства України розраховує, що в 2013 році українські аграрії зможуть залучити у сільськогосподарську галузь не менше 3 млрд дол. інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк під час міжнародного форуму «Світовий зерновий ринок – тенденції, ризики, ініціативи».

«Ми очікуємо, що у вигляді інвестицій і залучення на фондових біржах, залучення коштів і за міжурядовими домовленостями, і прямих інвестицій, ми будемо на достатньо високому рівні. Я хотів би, щоб ми мали щонайменше 3 млрд дол. (інвестицій в аграрний сектор України в 2013 році – УНІАН)», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, прямі іноземні інвестиції в сільське господарство, мисливство і лісництво України в 2012 році становили 800,7 млн дол.

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