Fitch підвищив рейтинг агрохолдингу «Авангард»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті агрохолдингу «Авангард», одного з найбільших виробників яєць в Україні, до рівня «В+» з «В», йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Рейтинг за національною шкалою було підвищено до «AA+ (ukr)» з «А+ (ukr)». Прогноз по обох рейтингах - стабільний.

"Ці рейтингові дії йдуть за недавнім розміщенням єврооблігацій материнської компанії "Укрлендфармінгу" (РДЕ в нацвалюті "B+"), якому ключові операційні дочірні компанії "Авангарду" забезпечили безумовну та безвідкличну поруку на солідарній основі», - пояснюється в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, «Авангард» за підсумками 2012 року отримав чистий прибуток 228,2 млн дол., що на 16,3% більше, ніж у 2011 році. Виручка за цей період збільшилася на 13,7% - до 629,3 млн дол. Показник EBITDA зріс до 279,8 млн дол. з 245,8 млн дол. в 2011 році. EBITDA margin в 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 0,1% - до 44,5%.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць та продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» випускає 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розміщені в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародні кредитні рейтинги України, регіонів, компаній і банків