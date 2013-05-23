Авансовий платіж за форвардними контрактами на зерно зріс до 1 тис. грн за тонну

«Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) збільшила авансовий платіж аграріям за форвардними контрактами на закупівлю зерна врожаю 2013 року до 1 тис. грн/тонна з 700 грн/тонна, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, в корпорації вважають, що збільшення розміру авансу підвищить інтерес аграріїв до форвардної програми ДПЗКУ.

До цього часу «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала і профінансувала 293 форвардні контракти на поставку 467 тис. тонн зерна, виплативши сільгоспвиробникам 357,5 млн грн авансового платежу. Всього з початку відкриття першого етапу форвардних закупівель корпорація отримала більше 500 заявок на поставку 800 тис. тонн зернових.

Як повідомляв УНІАН, протягом форвардної кампанії ДПЗКУ планує закупити 2 млн тонн зерна. Мінімальний лот форвардного контракту становить 500 тонн. Питому вагу закупівлі тієї чи іншої культури ДПЗКУ не встановлює.

Проведення форвардних і спотових закупівель зерна врожаю 2013 року ДПЗКУ проводитиме за рахунок 1,5 млрд дол. кредитних коштів, отриманих корпорацією від китайського «Ексімбанку».

Форвардна програма корпорації проходитиме в два етапи: з березня по травень і з серпня по жовтень 2013 року. Перший етап передбачає укладення форвардного контракту, згідно з яким сільгоспвиробник отримує перший транш виходячи з вартості 700 грн за тонну, незалежно від культури (ДПЗКУ закуповує продовольчу і фуражну пшеницю та фуражну кукурудзу). Водночас із суми вираховується страховий платіж (3,5% від мінімальної інтервенційної ціни). Обов'язковою умовою участі виробників у наступному етапі форвардної програми є отримання позитивного акту обстеження площ від страхової компанії.

На другому етапі програми сільгоспвиробники повинні поставити обумовлені види та обсяги зернових культур на сертифіковані елеватори ДПЗКУ, після чого відбувається остаточний розрахунок у вигляді другого траншу. Розмір цього платежу визначається як різниця між ціною остаточного розрахунку, сумою першого траншу і знижкою в 100 грн за тонну. Водночас ціною остаточного розрахунку є середньозважена ринкова ціна фіксингу, яка встановилася на Аграрній біржі за день до поставки.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ) у серпні 2010 року.

ДПЗКУ - це вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи з зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3 млн 461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.

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