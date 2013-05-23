Чехія має намір збільшити імпорт українського зерна

Чехія зацікавлена у збільшенні поставок з України зерна і продуктів його переробки, зокрема борошна, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, міністр Мінагропроду Микола Присяжнюк і міністр сільського господарства Чеської Республіки Петер Бендл під час робочої зустрічі домовилися про посилення співпраці між країнами на зерновому ринку.

Крім того, міністри обговорили можливості співпраці у сфері біоенергетики та хмелярства.

«Україна зацікавлена у співпраці з Чехією, зокрема, в галузях біопального, біоенергетики і хмелярства, оскільки в Чехії ці напрями дуже розвинені. І ми готові надавати державну підтримку такій співпраці. Також ми попрацюємо і над законодавством, яке регулює ці галузі в Україні, щоб воно збігалося з європейським», - цитує прес-служба Присяжнюка.

Довідка УНІАН. За інформацією Державної митної служби, Україна в 2012 році не експортувала пшеницю і ячмінь до Чеської Республіки, тоді як імпорт пшениці з Чехії до України торік становив 353 тонни, а ячменю – 1,7 тис. тонн.

Товарооборот між країнами у 2012 році становив 1,4 млрд дол.

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