Мінагропрод: Україна може збільшити виробництво біоетанолу у 8 разів

Україна найближчими роками може збільшити виробництво біоетанолу в 8 разів - до близько 320 тис. тонн (40 млн дал.), сказав заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Сень на форумі з питань біоенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, він відзначив: «Ресурс наших спиртозаводів дозволяє виробляти близько 60 млн дал. спирту, з яких одна третина для традиційного використання і дві третини для виробництва біоетанолу».

Офіційна статистика не дає даних щодо обсягів виробництва біоетанолу в Україні, але, за оцінками експертів, щорічне виробництво цього виду палива зараз становить близько 40 тис. тонн.

За словами заступника міністра, виробництво біоетанолу допоможе стабілізувати спиртову і бурякову галузі в Україні.

«Виробництво біоетанолу – це єдиний шлях стабілізації роботи бурякової галузі та вирішення проблеми цукрової галузі», - сказав Сень.

До того ж заступник міністра не сказав, коли підприємства в Україні зможуть вийти на рівень виробництва до близько 320 тис. тонн біоетанолу на рік.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк закликав вітчизняних виробників цукру обладнати свої виробництва установками з виробництва біоетанолу з метою диверсифікації виробництва і зниження собівартості продукції.

У квітні глава Мінагропроду повідомив, що Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає перепрофілювання на виробництво біоетанолу 29 спиртних заводів.

У 2013 році на ці цілі держава планує виділити 209,8 млн. грн, а наступного – 140,2 мл. грн.