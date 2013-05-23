В Україні завершується сівба ярих зернових і зернобобових

Українські аграрії до 23 травня засіяли яровими зерновими і зернобобовими 8,08 тис. га, або 99% від прогнозу, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, до зазначеної дати ячмінь посіяли на площі, 2,2 млн га, ярої пшениці - на 152 тис. га, вівса - на 260 тис. га, гороху - на 199 тис. га. Крім того, посів кукурудзи проведено на площі 4,75 тис. га, що становить 100% від прогнозу.

Посів цукрового буряку завершено на площі 306 тис. га, або 106% від прогнозу, соняшнику - 4,03 млн га, або 102% від прогнозованих площ. Також завершується сівба сої - до 23 травня засіяно 1,35 млн га (94%), проса - 84 тис. га (65%), гречки - 164 тис. га (81%), сорго - 131 тис. га (91% ).

У міністерстві відзначили, що озимі культури переважно є в доброму та задовільному стані. Однак високі температури повітря і дефіцит вологи в квітні і першій половині травня негативно вплинули на ріст і розвиток рослин. А втім, у відомстві вважають, що рясні дощі, які пройшли минулого тижня, посприяють поліпшенню стану посівів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні в 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Усього під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури. Посів ярих зернових і зернобобових планується провести на площі 8,2 млн га.

Прогноз пересіву озимих становить 300-500 тис. га проти 2 млн га в 2012 році.